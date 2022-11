Alteração da estratégia do BCE foi por unanimidade. Divergências foram deixadas para depois

A nova estratégia da política monetária na zona euro foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) na reunião de emergência de 7 de julho, ainda que quatro dos presentes não tenham tido direito a voto por razões de rotatividade, entre eles Mário Centeno, governador do Banco de Portugal.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler