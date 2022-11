Tesla tem lucros pelo oitavo trimestre consecutivo graças a recorde na produção

A Tesla teve um lucro de mais de mil milhões de dólares no segundo trimestre do ano, apesar da escassez de chips que afetou o mundo e particularmente o mercado automóvel. O aumento das vendas dos seus veículos mais baratos ajudou a chegar ao oitavo trimestre de lucros consecutivos.

A empresa anunciou que obteve um lucro de 1,14 mil milhões de dólares (cerca de 960 milhões de euros) no segundo trimestre, o que corresponde a dez vezes mais do que no período homólogo e ao oitavo trimestre de lucro consecutivos, escreve o "The Guardian".

Os resultados apresentados indicam que, no período de abril a junho, a fabricante de automóveis americana viu as receitas duplicarem para cerca de 12 mil milhões de dólares (10,12 mil milhões de euros), graças a um nível recorde de produção.

Entre abril e junho a empresa de Elon Musk entregou 201.250 veículos elétricos e produziu 206.421 veículos no total.

A Tesla tem agora um valor de mercado de cerca de 630 mil milhões de dólares (534 mil milhões de euros), 14 vezes mais do que há apenas dois anos.