Sessão de perdas no PSI-20 com BCP a cair mais de 4%

O principal índice português fechou a sessão desta terça-feira em queda de 1,24% para os 5037,87 pontos, com apenas quatro cotadas a encerrar em alta. O BCP liderou as quedas, seguido das ações dos CTT e da Ramada, no terceiro lugar da lista das cotadas que mais desvalorizaram na segunda sessão da semana.

O BCP recuou 4,84% para os 0,1218 euros, seguido dos CTT, que perderam 2,89% para os 4,365 euros. A Ramada depreciou 2,67% e fechou nos 5,84 euros.

A Navigator, que apresenta esta terça-feira resultados, encerrou a sessão com perdas de 1,66% nos 2,954 euros por ação. Já a Semapa fechou a recuar 2,6% nos 11,24 euros.

O panorama nas energéticas também não foi animador: a EDP e a EDP Renováveis perderam 1,43% e 1,35% para cotar nos 4,467 euros e 20,48 euros, respetivamente. A Galp Energia desceu 0,38% para os 8,476 euros por ação. A REN contrariou a tendência geral no sector, subindo 0,64% para os 2,365 euros.

Também com perdas, a telecom Nos depreciou 2,07% para os 3,126 euros e a retalhista Jerónimo Martins 0,18% para os 16,535 euros.