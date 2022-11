Duas “startups” portuguesas contactaram mais de 170 investidores num só dia

Duas startups portugueses estiveram em contacto com mais de 170 investidores internacionais no Investors Day, evento organizado pelo CaixaBank, através da DayOne. As empresas venceram a última edição dos Prémios Empreendedor XXI (PEXXI) em Portugal e, por isso, o BPI convidou-as a participar no evento, conforme anunciado esta terça-feira em comunicado.

São a BestHealth4U e a Advertio, duas empresas portuguesas que apresentaram os seus projetos a mais de 170 investidores. Porém, não foram as únicas, ao lado estiveram mais 28 startups de outros países.

A BestHealth4U, sediada em Braga, desenvolve "materiais inovadores para dispositivos médicos que se ligam à pele, desde pensos para feridas até adesivos de monitorização médica digital", com uma menor pegada ecológica.

A Advertio é uma "plataforma de aquisição de clientes que tem como objetivo tornar o crescimento dos negócios através do marketing digital acessível a todo o tipo de utilizadores (desde agências de marketing a pequenas empresas)". Para tal, recorre a soluções como a inteligência artificial, entre outras.

"O evento contou com a participação online de investidores corporativos, venture capital e business angels como a Wayra, Nauta Capital, Adara Ventures e Seaya Ventures, com o apoio de organizações como a ASCRI, AEBAN, Zone2boost, Plug and Play e Caixa Capital Risc. Além disso, um grupo reduzido de investidores internacionais participaram de forma presencial na jornada, como Itxaso del Palacio (da Notion Capital, fundo baseado em Londres), Xavi Álvarez (Caixa Capital Risc) ou Mercé Tell (Nekko Capital)", indica o comunicado.