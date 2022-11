BCP cai quase 3% e arrasta PSI-20 para terreno negativo

O PSI-20 começou a sessão desta terça-feira em baixa, e perdia 0,57% para 5.071,18 pontos às 8h23. O arranque da bolsa lisboeta a "vermelho" deve-se, em grande parte, ao BCP.

Depois de ter fechado a sessão de segunda-feira com ganhos de mais de 4%, o banco liderado por Miguel Maya começou o dia em alta, mas não durou muito. Às 8h23 o banco já perdia 2,97%, para 0,1242 euros por ação. Já depois do fecho de segunda-feira, o banco divulgou os seus resultados: o BCP teve lucro de 12,3 milhões de euros no primeiro semestre, menos 84% que no período homólogo, em parte devido aos resultados do Millennium na Polónia.

Também a impedir que o PSI-20 chegue ao "verde" está a NOS (menos 0,44% para 3,178 euros por ação), os CTT (menos 0,33% para 4,48 euros por ação) e a Sonae (menos 0,25% para 0,79 euros).

Em sentido contrário, a impedir que o índice de referência lisboeta caia mais, encontram-se a Jerónimo Martins, Galp e EDP, que avançam entre 0,27% e 0,07%.

No geral, apenas cinco das 18 cotadas começaram o dia em terreno positivo, estando oito a "vermelho". As restantes, como a EDP Renováveis, estão sem variação face ao fecho de segunda-feira.