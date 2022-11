Normas que exigem o isolamento profilático de pessoas vacinadas causam atrasos nos prazos de entrega no sector do vestuário e calçado

As encomendas e o número de exportações estão a aumentar nas indústrias do vestuário e do calçado, mas o absentismo - causado pelo isolamento profilático - está a colocar em causa o cumprimento dos prazos de entrega, obrigando ao pagamento de penalizações aos clientes. Ao “Diário de Notícias”, o presidente da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção (Anivec), César Araújo, deixa o desabafo: “Como é que uma empresa se consegue organizar para cumprir com as encomendas quando tem 20% dos seus trabalhadores em falta?”.

O presidente da Anivec descreve a situação como “um absurdo" que “está a criar graves dificuldades às empresas" realçando que “se continua a mandar para isolamento profilático pessoas que já têm as duas doses da vacina tomadas há mais de duas semanas”.

"Com o crescimento no número de casos aqui na zona, designadamente nos concelhos de Santo Tirso, Barcelos, Famalicão e Guimarães, aumentaram as queixas das empresas, porque, além dos trabalhadores infetados, a Direção-Geral da Saúde (DGS) manda para casa, para isolamento profilático, todos os que trabalham próximos, mesmo quando se trata de pessoas com a vacinação completa. Já nos aconteceu isso aqui na empresa, e a verdade é que até já passei por alguns deles na rua, apesar da ordem de isolamento", diz o presidente da Associação de Têxteis e Vestuário de Portugal (ATP), Mário Jorge Machado.

O Ministério do Trabalho esclarece que “a determinação das regras quanto ao isolamento profilático das pessoas, mesmo que vacinadas, é da inteira responsabilidade da DGS". As duas associações garantem ter feito chegar o seu desagrado ao Ministério da Economia, que remete para as recomendações da DGS.