Presidente da ANAC: “Começámos a ter problemas de segurança em Lisboa em 2019”

No final de um mandato de seis anos marcado pela explosão do tráfego em Portugal e a maior crise de sempre da aviação, o presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) defende que Lisboa precisa de um novo aeroporto porque a Portela está saturada e já enfrentava problemas de segurança em 2019, para os quais, aliás, o regulador alertou a ANA. Diz-se preocupado com a sustentabilidade financeira das empresas do sector. A ANAC tem sob supervisão 430 entidades. Economista e quadro do Ministério das Finanças, com um percurso na aviação e no sector ferroviário, Luís Miguel Ribeiro admite prolongar o mandato se for convenien­te para o Estado, mas não se quer eternizar.

Vivemos a maior crise da aviação, pontuada por uma enorme incerteza. Que riscos corre o sector?

Ninguém imaginava isto. Estamos num processo de recuperação gradual. A grande interrogação agora é a capacidade que o sector terá de se adaptar às recuperações em ziguezague, um para-arranca que não faz bem a ninguém. Cada vez que uma operação é retomada os stakeholders gastam imensos recursos, que são escassos, e depois voltam a ter de parar. As empresas que sobreviveram até agora — e nem todas sobreviveram — como é que vão sair desta crise?