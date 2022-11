PSI-20 fecha com ganhos ligeiros. Europa sobe depois de pior sessão do ano

O PSI-20 fechou a sessão desta terça-feira praticamente inalterado, com uma subida de 0,11%, nos 4899,71 pontos, um dia depois da maior queda do ano nas bolsas europeias. No Velho Continente, depois do recuo de mais de 2% dos principais índices na segunda-feira, o dia foi de ganhos, com o Eurostoxx a fechar em alta de 0,65% nos 3954,08 pontos.

Em Portugal, os ganhos da Galp Energia, da Sonae e da NOS colmataram a pressão da Jerónimo Martins e da EDP Renováveis, que fecharam em queda.

A petrolífera portuguesa fechou em alta de 2,10% nos 8,366 euros, ao passo que a Sonae subiu 2,64% para os 0,7785 euros. A NOS, por sua vez, encerrou em alta de 1,03% nos 2,95 euros por ação.

O BCP apreciou 0,59% para os 0,1189 euros, ao passo que os CTT subiram 0,95% para os 4,265 euros.

Já a Jerónimo Martins acabou a sessão de terça com quedas, recuando 1,30% para os 16,385 euros, pressionando o principal índice português lado a lado com a EDP, cujas ações depreciaram 0,86% para os 4,362 euros, e a EDP Renováveis, em baixa de 0,55% nos 19,71 euros. Ainda nas energéticas, as ações da REN desceram 0,43% para os 2,325 euros.

A maior queda do dia pertenceu à Mota-Engil, recuando 2,28% para fechar nos 1,245 euros por ação.