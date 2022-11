OPA de Mário Ferreira à proprietária da TVI começa esta quarta-feira. Cofina desiste

A oferta pública de aquisição lançada por Mário Ferreira à Media Capital, proprietária da TVI, vai iniciar-se esta quarta-feira, dia 21 de julho, segundo anunciou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Já a oferta da Cofina ficou pelo caminho.

"Os acionistas da Media Capital poderão apenas alienar a sua participação no contexto da oferta a lançar pela Pluris, com início no dia 21 de julho", indica o comunicado da CMVM, em que é referido que a administração do regulador do mercado de capitais concedeu o registo à operação, o que quer dizer que ela pode avançar.

A Pluris, que é a empresa através da qual Mário Ferreira já detém 30,22% da Media Capital, lança a OPA sobre os restantes 69,78%, algo a que é obrigada, já que a CMVM considera que, quando a Pluris investiu na empresa, fê-lo através de uma concertação de votos com a acionista maioritária de então, a Prisa.

Esta OPA abrange, assim, não só os acionistas que adquiriram a posição na Media Capital à Prisa (Triun, CIN, Cristina Ferreira, que, com Mário Ferreira, propuseram a nova administração por si liderada, entre outros), como os antigos acionistas (Abanca, e outros pequenos investidores, como Miguel Pais do Amaral, fundador da empresa).

Se todos os acionistas quisessem vender, a Pluris teria de desembolsar 43,6 milhões de euros, ou 0,7395 euros por cada ação. Não irá acontecer, tendo em conta as indicações de que não haverá venda por parte dos atuais acionistas. Aliás, "esse facto desencadeou um conjunto de diligências pela CMVM para aferição do âmbito e natureza da relação entre os subscritores de tais declarações, sem que tenham sido recolhidos elementos que permitam sustentar a existência de concertação entre aqueles acionistas (com a Pluris ou somente entre si)".

Para a operação era necessária a autorização da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, que só chegou em junho, após ter ameaçado com um travão à entrada de Mário Ferreira. "No dia 8 de junho de 2021, a ERC concedeu incondicionalmente a autorização para que a Pluris pudesse vir a adquirir o controlo da GMC, já depois de, nos termos estabelecidos por aquela entidade, a Pluris e a Prisa terem 'repetido' o negócio que já haviam celebrado há mais de 1 ano (i.e. transmissão de 30,22% da GMC a favor da primeira)", justifica-se a CMVM.

Cofina deixa cair operação

Com o avanço da OPA da Pluris, cai a OPA da Cofina. "A CMVM autorizou que a Cofina, SGPS, S.A. retirasse a sua oferta pública de aquisição sobre a GMC na sequência do registo e lançamento da Oferta da Pluris, nos termos permitidos pelo art. 185.º-B, n.º 4, do Código dos Valores Mobiliários", revela o comunicado.

A Cofina já tinha deixado para trás a oferta sobre 95% do capital (porque o auditor independente que determinou o preço ditou um valor acima do proposto pela Cofina e como a oferta era voluntária, podia ser retirada), mas ficava ainda a possibilidade de vir a ter de lançar a OPA sobre 5% do capital (a parcela de acionistas que permaneceu no capital mesmo após a saída da Prisa e entrada de Mário Ferreira). Essa parte podia cair porque a OPA de Mário Ferreira é obrigatória, por determinação da CMVM, resultar do acordo que tinha com a Prisa aquando da sua entrada na Media Capital, e foi isso que aconteceu.

Assim, a dona do Correio da Manhã, que esteve perto de ser a dona da TVI, fica totalmente afastada do caso - ainda que continuem a existir processos judiciais sobre o assunto, nomeadamente com a Prisa, que era a parceira do negócio.