Bancos europeus mantiveram padrões de concessão de crédito a empresas e famílias no segundo trimestre

O Banco Central Europeu (BCE) indicou esta terça-feira que os bancos europeus mantiveram no segundo trimestre os padrões de concessão de crédito às empresas e às famílias para a compra de casa e para consumo.

Com base no último inquérito aos bancos sobre a concessão de crédito, o BCE informou que os bancos tinham anteriormente restringido "significativamente" os padrões de empréstimo às empresas e às famílias em 2020 e, mais moderadamente, às empresas no primeiro trimestre deste ano.

Esta mudança "reflete a melhoria global da economia da zona euro na medida em que as medidas de contenção foram levantadas" e o apoio monetário e económico permanece.

Além disto, os bancos identificam um risco menor de que as empresas e as famílias não reembolsem os empréstimos e, por conseguinte, mantiveram as condições de concessão de crédito, de acordo com o BCE.

Um por cento dos bancos inquiridos afirmou ter facilitado as condições dos empréstimos às empresas no segundo trimestre (7% tornaram-nas mais rígidas no primeiro trimestre) e 1% facilitou as condições dos empréstimos às famílias para aquisição de habitação (2% no trimestre anterior).

Os bancos da zona euro mantiveram as condições de crédito ao consumo no segundo trimestre (5% tinha-as tornado mais restritivas no primeiro trimestre).

Os bancos esperam apertar um pouco os padrões para a concessão de crédito às empresas e manter os padrões para o crédito às famílias no terceiro trimestre do ano.

Os padrões da concessão de crédito são orientações ou critérios internos dos bancos para a aprovação de empréstimos.

O BCE conduziu o inquérito, que realiza quatro vezes por ano para melhor compreender os empréstimos dos bancos, entre 14 e 29 de junho em 142 bancos da zona euro.