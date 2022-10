EY contratou 170 jovens recém-formados desde o início da pandemia

A EY (antiga Ernst & Young) contratou desde o início da pandemia 170 jovens profissionais, dos quais 90 foram contratados já este ano, informou a empresa em comunicado.

A estes a EY deverá somar outros 130 trabalhadores que irá contratar em setembro deste ano. A consultora está a recrutar para diversas áreas de negócio da empresa, como seguros, consultoria, fiscalidade, estratégia e transações, e gestão de pessoas.

De acordo com as exigências do estado de emergência que vigorou até há pouco tempo na sequência da pandemia, a consultora sublinha que o processo de recrutamento decorreu totalmente através de meios digitais.

O processo de recrutamento envolve, para além da análise do CV, vídeo-entrevistas, um dia de entrevistas rápidas e de dinâmicas de grupo, e entrevistas finais com casos práticos, detalha a empresa.

“Tipicamente, desde que um candidato chega para a primeira fase até que tem uma resposta final da nossa parte podem decorrer entre três a quatro semanas”, diz Teresa Freitas, diretora de talento da EY, citada no comunicado.