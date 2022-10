TAP: Governo congratula-se com a confirmação do auxílio de 1,2 mil milhões e diz-se "empenhado" na aprovação do plano

Em comunicado conjunto, o Ministério das Finanças e o das Infraestruturas explicam que "o Governo foi notificado da decisão da Comissão Europeia que confirma o apoio de 1,2 mil milhões de euros de auxílio de emergência à companhia aérea portuguesa TAP, contestado pela Ryanair". E que estes 1,2 mil milhões de euros já injetados na TAP não têm de ser reembolsados.

A companhia de baixo custo fez queixa ao Tribunal da Justiça da União Europeia, contestando o apoio de Estado de 1,2 mil milhões, por o considerar ilegal, e este deu-lhe razão. Mas a Comissão, que teve de justificar a decisão perante o Tribunal, decidiu confirmar o apoio.

Não obstante, tendo sido a decisão de Bruxelas em duas fases, a Comissão Europeia vai avançar com um processo de investigação aprofundada ao plano de reestruturação, o que implicará um atraso na aprovação de pelo menos três meses.

O Governo assegura que "continua com total empenho e disponibilidade para trabalhar com a Comissão Europeia e concluir a aprovação do Plano de Reestruturação da TAP", sublinham os dois ministérios.

"A Comissão decidiu assim reforçar a fundamentação da sua decisão de junho de 2020, em conformidade com o acórdão do Tribunal Geral da União Europeia. Com esta decisão, é assegurado que o auxílio de emergência pago à TAP não terá de ser reembolsado", afirmam os ministérios.

O plano de reestruturação vai seguir para investigação aprofundada, permitindo às autoridades portuguesas e terceiros interessados serem auscultados. "Esta consulta irá focar-se na avaliação da compatibilidade do auxílio à reestruturação da TAP com as regras sobre apoios a empresas em dificuldade", explica o comunicado. A Ryanair, que tem contestado o auxílio de Estado à TAP - assim como fez com outras companhias - vai poder intervir.

"Esta é uma importante etapa para a Comissão Europeia tornar mais sólida, nomeadamente do ponto de vista jurídico, as soluções que vierem a ser encontradas para assegurar a viabilidade futura da TAP sem a dependência de recursos públicos", frisam os ministérios.

A Comissão Europeia afirma que "irá prosseguir uma articulação construtiva com as autoridades portuguesas com o objetivo de alcançar um plano de reestruturação que garanta a viabilidade da TAP a longo prazo". A aprovação do plano de reestruturação mantém-se suspensa. E o processo de investigação aprofundada levará a que o processo demore pelo menos três meses até estar concluído.

Por sua vez, em comunicado, a Comissão Europeia afirma que aprovou esta sexta-feira o auxílio de emergência de 1,2 mil milhões de euros à TAP, mas decidiu também lançar uma investigação para avaliar se o auxílio à reestruturação da companhia aérea respeita a legislação comunitária.