TAP: Bruxelas lança investigação aprofundada, plano de reestruturação atrasa-se de novo. Governo sinaliza abertura à Lufthansa

A Comissão Europeia decidiu avançar para a fase de investigação aprofundada sobre o plano de reestruturação da TAP, onde poderão ser ouvidos os concorrentes da transportadora portuguesa, como é o caso da Ryanair que avançou com um processo no Tribunal Europeu por considerar a ajuda de 1,2 mil milhões de euros ilegal. Essa queixa foi agora arquivada, mas o objetivo da Comissão é, precisamente, evitar que estas companhias aéreas concorrentes sigam para tribunal de novo se e depois do processo de reestruturação ser aprovado.

