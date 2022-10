Moratórias. Bancos decidem que empresas vão ter garantia estatal

Está nas mãos dos bancos a definição de quais as empresas dos sectores mais afetados pela pandemia que poderão vir a beneficiar da garantia do Estado para 25% do valor dos créditos — cujo objetivo é compensar o fim das moratórias, em setembro. Aquelas que não conseguirem acordo com os bancos terão de procurar outras alternativas, que não essa garantia. Ainda que sem grandes pormenores, o sector vê a solução com bons olhos, mas com cautelas.

O anúncio feito esta semana pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, já concretiza quais os sectores que podem junto dos bancos gozar da garantia estatal negociada com Bruxelas: será “toda a fileira do turismo, parte do comércio e também as atividades na cultura, entretenimento e alguns sectores da indústria transformadora”. No entanto, ainda é necessário identificar as atividades económicas para dar maior certeza às empresas.