Bruxelas lança quatro ultimatos a Portugal. Banca, aviação e sector da água têm transposições erradas (ou inexistentes)

A Comissão Europeia enviou, esta quinta-feira, a Portugal três pareceres fundamentados por problemas na transposição de diretivas relativas aos setores bancário e da aviação. Bruxelas comunicou também o início de um processo de infração relativo a "deficiências" na transposição de uma diretiva que afeta o setor da água, tendo já enviado uma carta de notificação para Lisboa.

Neste último caso, está em causa está o incumprimento do requisito da Diretiva Água Potável da Euratom que obriga à definição de "frequências exatas de amostragem para a água destinada ao consumo humano embalada em garrafas ou outros recipientes para venda" no âmbito da proteção contra radiações, explica a entidade em comunicado.

A carta de notificação enviada espoleta um processo de infração, dando ao país dois meses para fazer as alterações exigidas pelo braço executivo da União Europeia. O passo seguinte, caso Portugal não cumpra, passa pelo envio de um parecer fundamentado pela Comissão.

Entretanto, os três pareceres fundamentados enviados por Bruxelas a Portugal dizem respeito ao setor da banca (quer por Portugal não ter comunicado a implementação de medidas de transposição de uma diretiva, quer pela ausência de transposição de outra) e aviação (devido a incumprimento de regras no fornecimento de ligações de dados ao setor).

No que concerne aos pareceres da banca, o primeiro parecer insta Portugal, Bélgica, Chéquia, Itália, Lituânia, Letónia, Países Baixos, Polónia, e Roménia a "comunicarem as medidas nacionais de transposição das regras da UE relativas à capacidade de absorção de perdas e de recapitalização" no âmbito da transposição das "regras revistas da UE em matéria de recuperação e resolução bancárias para o seu direito nacional, nomeadamente a Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias II (DRRB II)", detalham.

O segundo refere-se à não-transposição por parte da Bélgica, Itália e Portugal da Diretiva Requisitos de Fundos Próprios V, "parte do pacote de reformas do setor bancário e visa corrigir as deficiências do quadro prudencial dos bancos, identificadas na sequência da grande crise financeira", explicam.

O relativo ao setor da aviação foi recebido por Portugal, juntamente com Chipre, França, Grécia, Malta, e Eslováquia por não terem "fornecido e explorado serviços de ligações de dados para todos os operadores de aeronaves devidamente equipadas que voam no espaço aéreo sob a sua responsabilidade", segundo a Comissão, numa infração das "regras da UE em matéria de prestação de serviços de ligações de dados".

Portugal tem dois meses para fazer as correções exigidas, sendo o próximo passo, na ausência de resposta, a possibilidade de uma ação da Comissão junto do Tribunal de Justiça europeu.