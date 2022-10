Eletricidade e alimentação mantêm inflação espanhola nos 2,7%

Os preços da eletricidade e da alimentação mantiveram a inflação em 2,7% em junho, igual a maio. Trata-se da maior taxa homóloga desde fevereiro de 2017, de acordo com dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O Índice de Preços no Consumidor (IPC), cujo aumento é um décimo superior ao que o gabinete de estatísticas espanhol avançou há quinze dias, tem sido apoiado pelo grupo habitação, que elevou os seus preços em 10,9%, cinco décimas a mais do que no mês anterior, devido à subida dos preços da eletricidade.

Em relação a abril, o valor registado em junho é meio ponto percentual superior. Com esta subida, o IPC regista uma tendência altista pelo sexto mês consecutivo.

É preciso recuar a fevereiro de 2017 para encontrar níveis de inflação superiores aos atuais. Nessa altura a taxa estava nos 3%. O aumento deve-se principalmente à subida dos preços da eletricidade, mas também dos alimentos, pacotes turísticos e gasolina com a chegada do verão.