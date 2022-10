Professores do ISEG mais confiantes em relação à economia

O índice de confiança do ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão sobre a evolução a curto-prazo da economia portuguesa fixou-se nos 33,7 (numa escala de 0 a 100) em junho, anunciou a instituição académica em comunicado.

O índice, baseado nas perspectivas de 18 professores do Instituto após a análise de factores quantitativos e qualitativos, avançou em junho face aos 33,2 pontos do mês anterior.

O crescimento do índice, entretanto, mostrou uma desaceleração em junho face aos três meses precedentes. O comunicado realça também que o consenso dos membros do painel relativamente à evolução da economia diminuiu, numa altura de incertezas perante o desempenho económico no pós-pandemia.

Numa comparação homóloga, o índice melhorou 32,2% em junho de 2021, depois de em maio ter apresentado uma variação de 30,7% face a maio do ano passado. Uma variação significativa que se explica com a queda a pique dos níveis de confiança em meados de 2020 devido à pandemia.

Mesmo assim, apesar da evolução positiva, junho continua com valores ainda abaixo dos níveis pré-Covid.