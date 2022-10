PSI-20 fecha em queda com BCP e EDP Renováveis a pressionar

As quedas de mais de 1% do BCP e da EDP Renováveis levaram o PSI-20 a fechar a sessão desta terça-feira no vermelho. A praça lisboeta recuou 0,44% para os 5.196,01 pontos, em linha com o comportamento bolsista na Europa num dia marcado pelos números norte-americanos de inflação, que surpreenderam os analistas.

O BCP foi a cotada que mais recuou ao final da sessão, 1,97%, fechando nos 0,1297 euros. A EDP Renováveis caiu 1,5% para os 21 euros por ação, recuando tal como a casa-mãe, a EDP, que fechou a desvalorizar 0,5%, para os 4,75 euros.

Também com uma queda expressiva fecharam os CTT, perdendo 1,92% para os 5,11 euros.

Nas retalhistas, a Jerónimo Martins avançou 0,92% para os 16,93 euros, ao passo que a Sonae fechou com ganhos de 0,31% para os 0,799 euros.

Quatro cotadas registaram ganhos, onze perdas e três não registaram alterações.