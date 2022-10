PRR português aprovado pelos ministros das Finanças da UE

Depois da validação da Comissão Europeia, o plano nacional de recuperação português recebe a luz verde do ECOFIN, ou seja, dos ministros das finanças dos 27. No total, foram esta terça-feira aprovados doze PRR, incluindo o espanhol, alemão e o francês.

A aprovação dos ministros é fundamental e permite finalmente que Comissão Europeia possa avançar com a primeiras transferência ainda durante o mês de julho. A primeira tranche do plano português vale cerca de mil e oitocentos milhões a fundo perdido e 350 milhões de euros em empréstimos.

Os doze países que já têm o PRR aprovado podem agora começar a assinar os acordos de financiamento com a Comissão para receber as subvenções e os empréstimos. É a última fase burocrática antes das transferências para os cofres nacionais que pode ainda demorar algumas semanas. Mas de acordo com um porta-voz da Comissão o processo deverá ser concluído ainda este mês.

Bruxelas tem até dois meses para transferir o dinheiro do pré-financiamento (13% do total do PRR) e poderia até fazê-lo em várias sub-tranches. No entanto, segundo o Vice-Presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, deverá ser possível "fazer o pagamento de uma só vez".

Em junho, a Comissão Europeia fez duas emissões de dívida para financiar a Bazuca Europeia, arrecadando 35 milhões de euros. E com a nova emissão desta terça-feira deverá conseguir o montante suficiente para financiar, pelo menos, os 12 planos já aprovados, sendo que até ao final do mês poderão ser aprovados mais cinco.

Quanto ao segundo desembolso, o ministro das Finanças, João Leão, aponta para que chegue ainda em 2021 ou no início do próximo ano. Para isso, Portugal terá de apresentar resultados à Comissão sobre a implementação do PRR. "Depende das metas, marcos, da implementação e do quão ambiciosos são os Estados-membros a avançarem com as reformas e investimentos", lembra Dombrovskis, sublinhando que "no final do dia, essa é a condição para os (vários) pagamentos" até final de 2026.

Esta terça-feira, o ECOFIN desbloqueou os primeiros desembolsos da Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Itália, Letónia, Luxemburgo, Portugal, Eslováquia e Espanha. No dia 26 de julho há uma nova reunião, por videoconferência, para dar luz verde aos planos de Chipre, Eslovénia, Lituânia e Croácia - que já foram validados pela Comissão - e possivelmente também da Irlanda.

Já os planos da Hungria e Polónia deverão demorar ainda algumas semanas a passar na avaliação do executivo comunitário. O PRR húngaro coloca vários problemas, uma vez que o Governo de Viktor Orbán não teve em conta as Recomendações Específicas necessárias, como exigem as regras, nomeadamente as que o pressionam a fazer reformas e a tomar medidas para garantir o respeito pelo Estado de Direito.

Valdis Dombrovskis voltou a confirmar que a Comissão precisa de mais semanas de trabalho, estando a avaliar as respostas e propostas enviadas por Budapeste na passada sexta-feira.

Há também dois países - Bulgária e Países Baixos - que ainda não apresentaram os respetivos PRR. Malta estava também em falta, mas submeteu o plano nacional de recuperação esta terça-feira.

(Texto atualizado às 18h)