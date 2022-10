EDP regista queda de 6% na produção de eletricidade no primeiro semestre

A EDP fechou o primeiro semestre com uma produção de eletricidade global de 29,94 terawatt hora (TWh), menos 6% do que no mesmo período do ano passado, informou o grupo liderado por Miguel Stilwell de Andrade em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No comunicado com os dados operacionais até junho a EDP revela também que a produção do segundo trimestre sofreu um recuo mais ligeiro, de 2%, face ao ano passado.

Na primeira metade do ano 81% da eletricidade produzida pela EDP foi renovável (sobretudo eólica e hídrica).

A capacidade instalada do grupo em junho era de 25,3 gigawatts, menos 9% do que há um ano.

Apesar da queda na produção, a área de comercialização de eletricidade na Península Ibérica apresentou um crescimento de 9,1%. Já o volume de comercialização de gás natural caiu 16% em termos homólogos.

A EDP apresentará os seus resultados do primeiro semestre a 29 de julho.