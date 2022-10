Empresas exportadoras estão mais otimistas mas esperam ficar abaixo de 2019

As empresas exportadoras em Portugal estão mais otimistas sobre a evolução do seu negócio este ano, esperando uma subida de 7,2% nas suas vendas de bens ao exterior (valores nominais). É isso que indica o Inquérito sobre Perspetivas de Exportação de Bens, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) no passado mês de maio, e cujos resultados foram publicados esta segunda-feira.

Os resultados correspondem à segunda previsão das empresas para a evolução esperada das exportações de bens em 2021. E traduzem uma revisão em alta de 2,3 pontos percentuais (p.p.) face à primeira previsão para 2021, indicada pelas empresas em novembro de 2020.

Ainda assim, o INE chama a atenção de que "a confirmarem-se estas perspetivas, as exportações de bens em 2021 ficarão 10,6% aquém dos valores registados no comércio internacional em 2019". Ou seja, ficarão ainda abaixo do patamar pré-crise pandémica.

Em termos regionais, as empresas esperam aumentos de 7,5% nas exportações para os países de fora da União Europeia (UE) e de 7% para os mercados intra-UE. Este números traduzem revisões em alta de 3,2 p.p. e de 1,9 p.p., respetivamente, indica o INE.

Já numa análise sectorial, o INE destaca as perspetivas de aumento das exportações de máquinas e outros bens de capital (acréscimo de 8,9%), devido vendas para o mercado da UE (subida de 13,2%), dado que para os países fora do mercado comunitário se prevê uma diminuição (-1,1%).

Outro destaque efetuado pelo INE são as exportações de fornecimentos industriais não especificados noutra categoria (mais 7,1%), tanto para países extra-UE como para países intra-UE (aumentos de 10,5% e de 5,6%, respetivamente).

Na primeira previsão de 2021, "as empresas perspetivavam já um aumento de 5,5% nas exportações de Máquinas e outros bens de capital, que se acentua assim de forma significativa nesta segunda previsão, correspondendo à maior revisão (mais 3,4 p.p., resultado de uma revisão de mais 6,4 p.p. no comércio intra-UE e de -3,5 p.p. no comércio extra-UE)".

Porque é que estão as empresas mais otimistas? "As empresas apontaram como principais motivos para a revisão em alta da sua previsão face à estimativa efetuada em novembro de 2020, o melhor comportamento que o esperado na generalidade dos mercados de destino já clientes (44,9%) e em mercados específicos (14,9%)", aponta o INE.

Recorde-se que os dados do INE sobre o comércio internacional de bens indicam que entre janeiro e maio, em termos acumulados (valores nominais), as exportações portuguesas de bens cresceram quase 25% face ao mesmo período do ano passado, ficando mesmo ligeiramente acima dos valores de 2019 (mais 1,8%).