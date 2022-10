EDP Renováveis puxa PSI-20 para o verde

O PSI-20 encerrou a sessão desta segunda-feira em alta de 0,89%, fechando o dia nos 5 219,22 pontos. O grande impulso foi dado pela EDP Renováveis e pela EDP - Energias de Portugal: as energéticas apresentaram ganhos de 4,10% e 2,85%, para os 21,32 euros e 4,77 euros, respectivamente. Cinco cotadas encerraram com quedas, nove em alta e quatro inalteradas.

A EDP Renováveis fechou em máximos de cinco meses, batendo a cotação de 12 de fevereiro deste ano de 20,40 euros por acção.

Para além do bom desempenho das empresas do grupo EDP salientam-se as valorizações das cotadas CTT (2,16% para os 5,21 euros), Jerónimo Martins (de 0,87% para os 16,78 euros), e NOS (de 0,66% para os 3,05 euros).

A Galp, entretanto, encerrou nos 8,88 euros por acção, com uma queda de 1,11%.