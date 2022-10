Projeção. PIB cresce mais de 15% no segundo trimestre

A economia portuguesa recuperou em força no segundo trimestre deste ano, impulsionada pela reabertura do país, após o segundo confinamento para travar a pandemia. É o que esperam os economistas ouvidos pelo Expresso em antecipação à divulgação da primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) que ocorrerá no final de julho.

A informação disponível ainda é parcelar, mas o cenário é unânime para os economistas: um forte crescimento da economia entre abril e junho.

