Indústria já sofre com subida dos preços da energia

“Mais 93%?! Se não me querem como cliente, vou bater a outra porta.” É assim que Albano Silva, presidente executivo da ZAGAS, recorda a sua reação quando começou a tratar da renegociação do contrato de eletricidade com a empresa fornecedora, em abril último. A verdade é que bateu a todas as portas e “o melhor possível” foi um aumento de 30%, que entra em vigor em agosto.

Nesta empresa de mobiliário de Paredes, com 70 trabalhadores e um volume de negócios de €5,5 milhões, o momento que a indústria vive, entre subidas na energia e nas matérias-primas, “ultrapassa os limites do imaginável” e ameaça “trazer um curto-circuito à produção”.