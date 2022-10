“Paraísos fiscais combatem-se com mais transparência”, não com IRC mínimo, defende Ana Paula Dourado, professora da Faculdade de Direito

As regras são complexas, difíceis de implementar e prejudicam muito os países em desenvolvimento, diz ao Expresso Ana Paula Dourado, professora na Faculdade de Direito de Lisboa, editora da Intertax e consultora do FMI.

Como classifica este acordo?

Andamos há vários anos a tentar uma reforma do sistema fiscal internacional, de forma global, no seio da OCDE. Não deixa de gerar alguma perplexidade que tenha saído agora um acordo do G7, isto é, dos Estados ricos. É duvidoso que todos os interesses tenham sido tidos em conta.

