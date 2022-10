Descodificador. O que está em causa no julgamento a Salgado?

1 Quais os crimes de que é acusado o ex-líder do BES?

O ex-banqueiro foi pronunciado pelo juiz Ivo Rosa de três crimes de abuso de confiança, no megaprocesso que foi separado do designado por Operação Marquês, e do qual o ex-primeiro-ministro José Sócrates é um dos arguidos. O Ministério Público (MP) acusa Ricardo Salgado de se ter apropriado indevidamente de €10,75 milhões que pertenciam ao Grupo Espírito Santo (GES) através de uma conta na Suíça da ES Enterprises, uma companhia offshore que o MP acredita funcionar como ‘saco azul’ do GES durante vários anos. Recorde-se que em outubro de 2017, no final da investigação da Operação Marquês, o MP acusou Salgado de 21 crimes que o juiz Ivo Rosa reduziu a três.