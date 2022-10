Reestruturação da TAP arrasta-se há sete meses em Bruxelas

O primeiro despedimento coletivo da história da TAP vai mesmo avançar. O seu anúncio formal está iminente. O número de trabalhadores envolvidos na lista a despedir tem vindo a reduzir-se, mas não desaparece, e admite-se na companhia que o processo irá envolver cerca de 150. Embora a hipótese de despedimento coletivo tenha estado em cima da mesa desde o início do processo de rees­truturação, o seu avanço acaba por ser um dissabor para o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, estando a TAP a revelar-se um fardo pesado. Os despedimentos são transversais e o processo está longe de ser pacífico. Os pilotos prometem guerra — o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) avisou, em entrevista ao Expresso, que, se houvesse despedimento coletivo, iria avançar para tribunal, e um dos argumentos que usará é a ilegitimidade do algoritmo usado para selecionar quem tem de sair. Para o SPAC, é inadmissível ter aceitado um pesado corte de 50% da remuneração em nome da salvação da companhia e ainda assim haver pilotos despedidos. Os tripulantes, também muito críticos face ao algoritmo e à “violência psicológica” com que o processo tem sido conduzido por parte da administração, prometem igualmente não baixar os braços.

