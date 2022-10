Acordo fiscal global: IRC mínimo no mundo, lucro máximo nos EUA

bernd von jutrczenka/picture alliance via getty images

Regiões com interesses tão distintos como os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia, o Brasil, a Arábia Saudita e a União Europeia tentam este fim de semana chegar a um acordo de princípio sobre a forma como as grandes multinacionais devem pagar impostos no mundo. Os apertos de mão para a fotografia estão praticamente garantidos, mas, como o detalhe está nos pormenores, há muitas arestas para limar.

Esta sexta-feira e sábado, Janet Yellen junta-se em Veneza ao grupo dos ministros das Finanças das 20 maiores economias do mundo para dar mais um sinal de convergência em torno de novas regras de tributação das multinacionais, mas na agenda leva duas propostas adicionais. Quer convencer os parceiros de negociação que a taxa mínima de IRC (que já foi aprovada pelo G7 e mereceu uma concordância de princípio de 131 países da OCDE) é curta. Os EUA defendem uma taxa mínima de 21% e, embora as hipóteses sejam escassas, vão tentar subir a parada. Janet Yellen, o braço direito de Joe Biden para os assuntos financeiros, tentará também demover a União Europeia de avançar com a sua taxa digital.