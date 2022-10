Centenas de empresas estão a ser excluídas da compensação pelo aumento do salário mínimo

O problema foi sinalizado por diversas vezes pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) ao Governo, em sede de Concertação Social. Mas escassos dois dias de terminar o prazo para as empresas se candidatarem ao apoio criado pelo Executivo para compensar os empregadores pelo acréscimo de despesas decorrente do aumento do salário mínimo nacional, a CCP alerta que há "centenas de empresas de vários setores, que empregam mais de 100 mil pessoas" excluídas desta compensação. De fora estão a ficar empresas cujos contratos coletivos de trabalho preveem um salário mínimo nacional indexado e majorado face ao salário mínimo nacional e também as que pagam o salário mínimo mas garantem um abono por quebras de caixa.

Quando avançou para o aumento do salário mínimo nacional para os 665 euros, o Governo anunciou aos patrões uma compensação excecional para fazer face ao aumento de custos com o trabalho. A medida - direcionada a empregadores que tenham a cargo trabalhadores que hoje auferem o salário mínimo e que em dezembro de 2020 auferiam 635 euros (valor correspondente ao salário mínimo em 2020) ou acima desse valor, mas abaixo do atual patamar dos 665 euros -, concede um apoio que varia entre 42,25 euros e 84,5 euros por trabalhador. Para o requerer, as empresas têm até esta sexta-feira, 9 de julho, registando-se numa plataforma criada para o efeito.

O problema, sinaliza a CCP em comunicado, é que há empregadores a verem o acesso ao apoio bloqueado por motivos "injustos". Em causa estão duas situações recorrentes: as empresas de "setores cujos contratos coletivos preveem um salário mínimo setorial indexado e majorado em relação ao salário mínimo nacional” - é o caso do acordo coletivo para as empresas de limpeza que estipula um salário mínimo 0,5% acima do SMN - e as que pagam o salário mínimo nacional mas que garantem um abono adicional por quebras de caixa aos trabalhadores, por força das suas funções. Se, no primeiro caso, explica a CCP, "a discriminação desincentiva os setores a pagarem acima do salário mínimo nacional", no segundo "estão a penalizar-se trabalhadores com uma função específica que os obriga a assumir falhas de tesouraria", sinalizam os patrões do Comércio e Serviços.

Para além destas situações que a confederação liderada por João Vieira Lopes classifica de "absurdas e injustas", a CCP critica o facto de o Governo "continuar a atrasar a publicação em portaria do regime de atualização extraordinária do preço dos contratos de aquisição de serviços com uma forte componente de mão-de-obra indexada à Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG), apesar de estar previsto no Orçamento do Estado para 2021 (artigo 74.º)". E lamentam: "num momento difícil para a generalidade das empresas, não se verifica o compromisso do Governo com os apoios mais elementares para a manutenção de postos de trabalho".