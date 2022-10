Governo cria incentivo para antecipar fotovoltaicas

Depois de sete anos consecutivos a descer, o preço dos painéis fotovoltaicos registou nos primeiros cinco meses deste ano uma subida de 18%, pressionado pelo agravamento do custo de vários materiais, incluin­do o silício. Um movimento que veio perturbar a dinâmica da indústria solar, ameaçando travar a execução de alguns projetos. “Já tivemos pedidos de prorrogação de prazos de vários promotores”, avança ao Expresso o secretário de Estado da Energia.

Mas João Galamba tomou entretanto uma decisão que visa evitar o adiamento de projetos, incentivando as empresas a avançar com as prometidas centrais solares mais cedo do que tarde. O governante revelou ao Expresso que os promotores que ganharam projetos ao abrigo do leilão solar de 2019 terão acesso a um incentivo para concluir a construção das novas centrais fotovoltaicas antes do prazo máximo previsto, que é outubro de 2023.