NOS contrata financiamento de 150 milhões de euros indexado a objetivos ambientais

A NOS contratou 150 milhões de euros em "linhas de financiamento sustentável", isto é, empréstimos cujas taxas de juro estão indexadas ao cumprimento de um conjunto de objetivos de sustentabilidade por parte da operadora de telecomunicações.

Os financiamentos foram contratados com o BCP, BBVA e BPI, com objetivos distintos em cada uma das linhas, informou a NOS em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No caso do BCP, uma das componentes do custo da dívida está ligada ao desempenho e classificação da NOS em termos de "Carbon Disclosure Project", uma espécie de avaliação do comportamento ambiental da empresa.

Quanto ao BPI e BBVA, a NOS comprometeu-se a conseguir até 2025 alcançar uma redução de 50% da sua pegada de carbono face aos níveis que a empresa registava em 2015, bem como ter em 2025 pelo menos 65% do seu consumo de eletricidade proveniente de fontes renováveis.

"Com estas operações, a NOS reforça a ligação entre o seu custo de financiamento e o seu desempenho ao nível da sustentabilidade", realça a empresa no comunicado à CMVM.

Com estas novas linhas a NOS passa a ter 250 milhões de euros de dívida associada a objetivos de sustentabilidade.