Montepio vende participação na Almina por 67 milhões de euros

O Banco Montepio vendeu a participação de 19% que tinha no capital social da empresa mineira Almina por 67 milhões de euros, informou o banco em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta operação terá "um impacto favorável nos rácios de capital" do Montepio, que será de sete pontos base no rácio Common Equity Tier 1 e de nove pontos base no rácio de capital total, em ambos os casos traduzindo a diminuição dos ativos ponderados pelo risco.

Apesar disso, o impacto desta venda no resultado líquido de 2021 é nulo, indica o Montepio.

"A concretização desta operação materializa a estratégia do Banco Montepio de contínua redução de ativos não estratégicos e constitui uma das medidas de aumento dos rácios de capital conforme previsto no Plano de Financiamento e Capital", sublinha a instituição no comunicado à CMVM.

A Almina opera na extração e valorização de pirites, sulfuretos e de outros minérios, tendo a concessão das minas de Aljustrel, e empregando cerca de 500 pessoas. O controlo da empresa mineira pertence à família Costa Leite e aos irmãos Carlos e Jorge Martins (também acionistas da Martifer).