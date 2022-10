EDP vende participação em parques eólicos nos EUA e encaixa 500 milhões

A EDP, através da EDP Renováveis, vai encaixar cerca de 500 milhões de euros com a venda de uma participação maioritária em dois parques eólicos que tem em operação nos Estados Unidos da América (EUA) e que somam uma capacidade instalada de 405 megawatts (MW).

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis anunciou a conclusão da venda a fundos geridos pela Greencoat Capital de uma participação de 68% nos parques eólicos Bright Stalk (205 MW) e Harvest Ridge (200 MW), ambos instalados no Estado de Illinois.

"Esta transação irá contribuir com cerca de 500 milhões de euros de encaixe de rotação de ativos e está inserida no contexto do programa de rotação de ativos de 8 mil milhões de euros para 2021-25 anunciado no Capital Markets Day", sublinha a EDP Renováveis.

A empresa nota que esta alienação permite "acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável".