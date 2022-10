Inflação pode dar sustentabilidade à dívida pública, diz presidente do IGCP

"O aumento da inflação, de forma controlada e por boas razões, desde que não seja endémico e entre em espiral, pode favorecer a relação do produto nominal e dar alguma sustentabilidade à dívida pública", defendeu esta terça-feira a presidente do IGCP - Agência de Gestão de Tesouraria e de Dívida Pública, Cristina Casalinho.

Mas para este quadro ser real, tem de estar em causa uma subida da inflação ditado por "razões normais", sublinha.

Na Comissão de Orçamento e Finanças, a presidente da agência que gere a dívida pública deixou claro que considerando o diferencial elevado entre o custo médio e o custo marginal da dívida, "há algum espaço anos até, para acomodar a transição do paradigma da política monetária", admitindo que Portugal terá, pelo menos "dois ou três anos para gerir o processo".

Fazendo também uma referência ao facto das agências de rating terem adotado "uma postura mais cautelosa do que na crise anterior", optando por não tomarem posição ou por reafirmarem os ratings existentes, clarificou que o valor atual em dívida relativamente ao empréstimo da troika é de 50 mil milhões de euros.

Em resposta a uma questão do deputado do PCP Duarte Alves sobre a poupança das famílias e a atratividade dos certificados de aforro e dos certificados do tesouro, Cristina Casalinho foi clara: "não acho que sejam de baixa atratividade. Apresentam taxas de juro bastante atraentes e oferecem prémios superiores aos de outros produtos emitidos pelo Estado".