Facebook. Justiça dos EUA rejeita acusações de monopólio e empresa passa a valer um bilião de dólares

O Tribunal Distrital dos Estados Unidos (EUA) para o Distrito de Columbia rejeitou esta segunda-feira as acusações – por parte da Federal Trade Comission (FTC) e de procuradores-gerais de 48 estados norte-americanos – de práticas monopolistas e anticoncorrenciais por parte do Facebook.

De acordo com o juiz James Boasberg, não foram apresentadas provas suficientes para provar que a multinacional liderada por Mark Zuckerberg detém o monopólio das redes sociais. “A incapacidade da FTC em disponibilizar qualquer indicação das métricas ou métodos usados para calcular a quota de mercado do Facebook”, comprovando que esta é pelo menos de 60%, “resulta num argumento vago e demasiado especulativo”.

Na sequência desta notícia, as ações do Facebook terminaram o dia de segunda-feira a subir mais de 4%, o que levou o valor de mercado da tecnológica a ultrapassar, pela primeira vez, o marco de bilião de dólares. Concretamente, a empresa valia 1,008 biliões de dólares.

Recorde-se que a FTC exigia que a tecnológica vendesse o WhatsApp e o Instagram e alegava que esta mantinha “o seu monopólio ao comprar empresas que se apresentavam como uma ameaça e ao impor políticas restritivas que prejudicam injustificadamente os seus potenciais concorrentes” e ao impedir a interoperabilidade da plataforma com aplicações concorrentes. Algo que Boasberg considera não ser ilegal, argumentando que as políticas da empresa foram implementadas há demasiado tempo, estando assim impedidas de qualquer ação por parte da FTC.

Numa queixa separada, os procuradores-gerais argumentavam que ao longo da última década o Facebook abusou do seu poder – “esmagando” ou comprando os concorrentes, o que prejudica utilizadores e concorrência – e pedem o desmembramento da tecnológica. Sobre este ponto o juiz refere que os procuradores esperaram demasiado tempo para desafiar a compra do Instagram (em 2012) e do WhatsApp (2014) pelo Facebook.

“Estamos satisfeitos por ver que as decisões de hoje [segunda-feira] reconhecem os defeitos nas acusações do Governo contra o Facebook”, realçou a empresa em comunicado.

Apesar do tribunal ter rejeitado as acusações, o caso não foi encerrado e o juiz realçou que os problemas com o processo da FTC podem ser resolvidos se a agência apresentar uma reclamação alterada. A FTC tem agora até 29 de julho para apresentar nova queixa.

A decisão do tribunal distrital levou a novos pedidos para que o Congresso dos EUA atualizasse as leis anticoncorrenciais no país. Há duas semanas, chegaram à Casa Branca cinco propostas legislativas para acabar com os “monopólios não regulados” das gigantes tecnológicas – como a Amazon, a Apple, a Facebook e a Google – e proibir aquisições destinadas a eliminar a concorrência.