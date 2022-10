Pires de Lima, da Brisa, sobre os efeitos da pandemia: “Não pedimos um cheque ao Governo”

A pandemia teve um forte impacto nas contas da Brisa, que viu o tráfego cair 25% em 2020, face a 2019, e os meios libertos operacionais recuarem €150 milhões. Por isso a concessionária acionou três vezes o direito de reserva — um mecanismo legal que pode desencadear sempre que houver um evento extraordinário, como é notoriamente o caso da pandemia de covid-19. Fê-lo sempre que foi declarado o estado de emergência. Agora irá sentar-se à mesa com o Estado para negociar a forma de compensação. Mas a concessionária não quer guerra, assegura António Pires de Lima. “Estamos a falar de um evento extraordinário, que é indiscutível do ponto de vista legal. Mas partimos para este processo com uma atitude construtiva. Não temos tido uma atitude reivindicativa. Não pedimos nenhum cheque ao Governo. O que demos nota foi do direito de reserva, porque estamos protegidos por lei nesta matéria”, defende o presidente da Brisa. A concessionária afirma que tem abertura para, no âmbito da comissão de renegociação, articular com o Estado a melhor forma de defender os interesses de ambos e encontrar a melhor solução.

A comissão ainda não se reuniu e a Brisa vai esperar que a pandemia passe “para poder quantificar de forma mais adequada os prejuízos sofridos”. Pires de Lima não fecha nenhuma porta: a Brisa poderá ser ressarcida com uma indemnização compensatória ou com o prolongamento do prazo de concessão. “Estamos abertos a estudar aquela que for a possibilidade que o Estado encarar como a mais razoável. A nossa postura é de negociação”, salienta. A principal concessão da Brisa, a BCR, termina em 2035. Faltam 14 anos.