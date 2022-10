Descodificador. O que vai acontecer aos benefícios fiscais?

1 Os benefícios fiscais vão mesmo ser revistos?

Já há algum tempo que o Governo fala na necessidade de revisão dos benefícios fiscais. Mas, na prática, são muito poucos os que foram extintos nos últimos dois anos, e muitos outros foram prorrogados na revisão do Estatuto de Benefícios Fiscais. As cerca de cinco centenas de benefícios existentes incluem-se num sistema extremamente disperso, não sistematizado e de difícil interpretação para os potenciais beneficiários. Para os fiscalistas, a maior parte dos benefícios acabam por não ser aplicados como deveriam, não cumprindo os objetivos extrafiscais como a promoção do desenvolvimento económico e da igualdade. Agora, dois anos depois de um grupo de trabalho ter sugerido um acompanhamento permanente, o Governo anunciou a criação de um grupo de peritos. Mas, ainda vai demorar.