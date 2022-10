Crise dos opioides. Johnson & Johnson paga €230 milhões ao estado de Nova Iorque para não ir a julgamento (mas nega responsabilidades)

Para evitar ir a julgamento, a Johnson & Johnson fez um acordo com o estado de Nova Iorque no valor de 230 milhões de dólares num caso que envolvia farmacêuticas acusadas de comercializar substâncias que provocaram milhares de mortes no país nas últimas décadas - e que ficou conhecida como a “crise dos opioides”. No âmbito do acordo, a multinacional norte-americana fica proibida de vender, promover e distribuir tais produtos nos Estados Unidos.

Um comunicado emitido pelo gabinete da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, garantiu que o acordo proíbe a J&J de promover opioides por qualquer meio e proíbe o lobbying sobre esses produtos aos níveis federal, estadual ou local.

“A epidemia de opioides causou estragos em inúmeras comunidades em todo o estado de Nova York e no resto do país, deixando milhões ainda viciados em opioides perigosos e mortais”, disse a procuradora-geral no comunicado.

Reafirma que a “a Johnson & Johnson ajudou a alimentar esse incêndio”, mas o compromisso é deixar o negócio de opioides, não apenas em Nova Iorque como em todos os Estados. “Os opioides não serão mais fabricados ou vendidos nos Estados Unidos pela J&J.”

Não é responsável

A Johnson & Johnson, em comunicado, sublinha que este acordo “não é uma admissão de responsabilidade ou irregularidade por parte da empresa” e é “consistente com os termos de um acordo anunciado anteriormente de 5mil milhões de dólares destinado para a resolução de processos judiciais de opioides e reivindicações por estados, cidades, condados e governos tribais”.

A empresa disse ainda que continuará a defender-se contra quaisquer ações judiciais que o acordo final, agora fechado, não resolva.

A Johnson & Johnson não comercializa opioides nos EUA desde 2015 e encerrou totalmente o negócio em 2020.

Ainda segundo a CNBC , o julgamento do processo de opioides em Nova York contra o resto dos réus começará esta semana, de acordo com o comunicado.

Os outros réus no processo de Nova Iorque são a Purdue Pharma, a Mallinckrodt LLC, a Endo Health Solutions, a Teva Pharmaceuticals USA e a Allergan Finance LLC.