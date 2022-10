António Pires de Lima sobre o PRR: “Se não forem as empresas a executar, vamos desperdiçar recursos”

Otimista, António Pires de Lima assegura que Portugal nunca esteve tão bem posicionado para atrair fundos internacionais, e a prova disso foi o que aconteceu à Brisa — um dos maio­res negócios de 2020 em infraestruturas na Europa, envolvendo três gigantes mundiais, a APG, Swiss Life e a NPS. “Isto significa que Portugal é um país respeitado do ponto de vista do investimento público e privado, nomeadamente em áreas que são objeto de uma regulamentação atenta. Se assim não fosse este investimento não teria vindo para Portugal”, salienta. “E, repare, não há tempo de saída deste investimento, é de longo prazo. Os novos acionistas olham para Brisa como uma plataforma para crescer em Portugal e com competências para crescer na área das infraestruturas internacionalmente.”

O ex-governante e ex-dirigente do CDS, que confessa “não ter hesitado” quando foi convidado para ser presidente executivo da Brisa, frisa os enormes fundos que o país tem à disposição neste momento — no Portugal 2030 e no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). “É muito dinheiro. Se houver um envolvimento dos agentes privados na execução destes fundos, se formos ágeis e competentes na execução dos investimentos, acredito que o país pode dar um grande salto”, defende. Estes momentos de crise também são momentos de aceleração das transições, considera.