Há ganhos a cair do céu na energia solar. Basta ter um telhado para os apanhar

“Trabalhamos numa indústria onde as margens são baixas e qualquer meio milhão de euros faz diferença”, aponta Luís Rodrigues, o presidente executivo do grupo Montalva, numa das salas de reunião da fábrica do Montijo forrada com enormes tarjas da Izidoro, uma das suas marcas mais conhecidas. Mas lá em cima o telhado da fábrica leva outro revestimento, uma extensa cobertura de painéis solares, que já estão a reduzir a fatura de eletricidade da empresa.

Esta central fotovoltaica é apenas uma de quatro unidades de produção para autoconsumo (UPAC) que o grupo Montalva contratualizou com a Helexia, subsidiária do grupo francês Voltalia dedicada aos projetos de energia solar distribuída. Esses quatro projetos, com uma potência total de 3,5 megawatts (MW), envolveram a instalação de mais de 11 mil painéis fotovoltaicos, que produzirão eletricidade equivalente ao consumo de 1200 famílias. Mas a Helexia já está a tratar de reforçar essa capacidade com mais 3 mil painéis, elevando a potência instalada para 4,2 MW.