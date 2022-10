Turismo fez desemprego recuar em maio. Mas 79% dos concelhos do país continuam a 'lutar' para voltar ao nível pré-Covid

O desemprego registado, medido pelo número de inscritos nos serviços públicos de emprego, recuou 5,1% em maio face ao mês anterior, mostram os indicadores esta semana divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Esta redução em cadeia, que se traduz em menos 21.705 desempregados inscritos nos centros do IEFP, é a maior registada desde o início da pandemia. A comparação homóloga também revela sinais de recuperação do mercado de trabalho, ainda que mais tímidos, com o desemprego registado a recuar 1,7% (-6.751 desempregados) face ao mesmo mês de 2020. Apesar destes indicadores, a habitual análise mensal do Expresso, que compara a evolução do desemprego registado no país com o último mês livre dos impactos da pandemia de Covid-19 (fevereiro de 2020), mostra que é cedo para respirar de alívio.

