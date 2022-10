Pandemia coloca défice em 5,7% do PIB no primeiro trimestre

O saldo das Administrações Públicas (AP) registou um défice de 5,7% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre do ano, de acordo com dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O saldo das AP no 1.º trimestre de 2021 atingiu -2.813,1 milhões de euros, -5,7% do PIB, o que compara com -1,2% no período homólogo", pode ler-se na nota divulgada pelo INE, que reflete assim o confinamento devido à pandemia, nos primeiros três meses do ano.

Segundo as Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional divulgadas pelo instituto, no ano terminado no 1.º trimestre de 2021, o défice aumentou 1,1 pontos percentuais (p.p.), "representando uma necessidade de financiamento de 6,8% do PIB".

Esta evolução das contas públicas nos primeiros três meses do ano reflete o impacto da pandemia no arranque de 2021. Em particular, o efeito do novo confinamento que obrigou o Governo a avançar com novos apoios. Refere o INE que o agravamento do défice foi determinado "pelo maior aumento da despesa (2,3%) que o aumento da receita (0,1%)".

A maior subida dos gastos (37,5%) aconteceu nas despesas com subsídios, refere o INE, "refletindo o pagamento de apoios no âmbito do regime especial de layoff e de regimes de apoio extraordinário à retoma da atividade no contexto da pandemia".

No Orçamento do Estado para 2021, o ministro da Finanças fixou a meta de défice em 4,3% do PIB mas já a corrigiu entretanto para 4,5%, no Programa de Estabilidade que enviou a Bruxelas em abril, para incorporar precisamente este agravamento da pandemia cujo impacto se estende até para lá do primeiro trimestre.