Montepio: consenso de lista única para eleições à associação caiu por terra

Após vários meses de negociações para criar consensos em torno de uma lista única às eleições da Associação do Montepio, uma das listas desiste da ideia e vai apresentar candidatos quer para o Conselho de Administração quer para o Conselho Fiscal da associação dona do Banco Montepio.

Os esforços feitos para gerar consensos esbarram na distribuição de lugares das várias sensibilidades que têm estado a negociar.

Em comunicado, assinado por Eugénio Rosa, Manuel Ferreira, Carlos Areal e Viriato Silva, pode ler-se que "apesar de todos os esforços que realizamos, não foi possível constituir uma lista de unidade que integrasse representantes de um grupo de quadros do Montepio e da ex-lista B que concorreu às eleições realizadas em 2018". Pela Lista B estavam nas negociações Fernando Ribeiro Mendes que perdeu a corrida nas últimas eleições com 20,1% dos votos e o ex-administrador Miguel Coelho, entre outros associados.

Segundo noticiou o Expresso a ideia era fazer frente à liderança de Virgílio Lima que ocupou a presidência da Associação Mutualista Montepio Geral, depois de Tomás Correia ter renunciado à mesma por estar a contas com a justiça, no âmbito de processos de contraordenação do Banco de Portugal.

O consenso não foi só impossível entre as duas listas perdedoras nas últimas eleições mas também entre um grupo de quadros do grupo liderado por Pedro Líbano Monteiro, presidente do Montepio Valor e Pedro Alves, administrador não executivo do Banco Montepio e presidente do Montepio Crédito.

Não se sabe, contudo, se poderá haver entendimento entre este grupo e o grupo liderado por Fernando Ribeiro Mendes e o ex-administrador e quadro do banco Miguel Coelho. Segundo apurou o Expresso as negociações entre estas duas frentes ainda estão vivas.

Para já a lista C, que nas últimas eleições conseguiu 35,6% dos votos vai avançar com uma lista. Não se sabe se a lista B e os quadros podem ainda chegar a consenso na apresentação de uma lista concorrente. Para já haverá duas a lista pela qual Eugénio Rosa dá a cara e a de Virgílio Lima que já fez saber irá a votos nas próximas eleições de dezembro.

A rutura da lista C na mesa das negociações deveu-se à distribuição de lugares disputados pelas outras partes. "Em relação aos quadros a razão por que isso não foi possível deve-se ao facto de pretenderem que a lista para o conselho de administração da Associação Mutualista, dos 7 elementos que o constituem, quatro - presidente e três vogais - fossem designados por eles".

Já quanto às divergências com os representantes da ex-lista B que concorreram às últimas eleições, "a constituição de uma lista de unidade não foi possível porque, apesar de terem obtido apenas 20,1% dos votos nas eleições de 2018, e a lista que integramos 35,6%, queriam que a larga maioria dos lugares do conselho de administração e do conselho fiscal fossem designados por eles".

Por tudo isto e "face ao desequilíbrio que resultaria de aceitação de qualquer uma destas propostas, somos forçados a iniciar a constituição de uma lista que continua a ser da unidade – incluindo várias correntes de opinião – que defenda os verdadeiros valores do mutualismo, que vise a recuperação do Montepio e a defesa dos interesses e dos direitos dos associados e dos trabalhadores do Montepio (que são também associados), mas que vivem neste momento, novamente, sob a ameaça potencial de centenas de despedimentos".

E a campanha já está a começar. Esta lista a que dão a cara associados próximos do PCP, fazem já um apelo "a todos os associados, e em particular aos trabalhadores, para que apoiem esta lista de unidade que se propõe defender os valores do mutualismo, erradicar práticas imorais e contrárias à ética mutualista, defender os direitos dos associados, dos trabalhadores do Montepio, e recuperar a Associação Mutualista Montepio para a segurança, credibilidade e prática de valores mutualistas que teve antes da administração de Tomás Correia".

No comunicado pode ainda ler-se: "É necessário substituir a administração de Tomás Correia, embora sem ele, que continua na Associação Mutualista, se queremos que o Montepio recupere a confiança dos associados e garanta as suas poupanças". O que consubstancia um ataque à liderança de Virgílio Lima.