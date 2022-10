António Pires de Lima, presidente da Brisa: “Queremos estar no TGV mas dançaremos a música que o Governo quiser tocar”

Sete meses depois de assumir a presidência da Brisa, António Pires de Lima anuncia o ambicioso plano estratégico da concessionária até 2025, um projeto marcado pelo desejo de voltar a colocar a empresa no mapa da internacionalização. A companhia tem €540 milhões para investir nos próximos cinco anos, excluindo aquisições, e uma parte deste bolo será para aplicar na agenda da sustentabilidade e da transição digital. Reforçada com três novos acionistas — o fundo holandês APG, a suíça Swiss Life e o fundo de pensões nacional da Coreia do Sul (NPS), donos desde outubro de 81,1% do capital, passando a partilhá-lo com o Grupo José de Mello —, a Brisa está disponível para investir em ferrovia e na próxima grande infraestrutura do país, o prometido TGV. Pires de Lima, ex-ministro da Economia do Governo de coligação liderado por Pedro Passos Coe­lho e ex-sócio e administrador do fundo Horizon, está entusiasmado e acredita que a Brisa poderá fazer a diferença na mobilidade urbana em Portugal.

Quais são os grandes pilares do plano estratégico?

A Brisa existe para servir as comunidades, numa perspetiva de desenvolvimento e crescimento. Queremos transformar a qualidade de vida através de uma mobilidade simples, segura e sustentável. Isso traduz-se numa parceria forte com os stakeholders, a começar pelo Estado. Somos reconhecidos na área das concessões rodoviárias e queremos consolidar essa posição.