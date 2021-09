Poder de compra das famílias portuguesas cai para 85% da média europeia

Empresas obrigadas a pagar despesas do teletrabalho e a autorizar quem tem filhos até oito anos: as novas propostas dos partidos

Portugal viu cair a sua capacidade de consumo para 85% da média europeia em 2020 medida em paridades de poder de compra (PPC), classificando-se em 16º lugar da UE, segundo as estimativas publicadas esta segunda-feira pelo Eurostat. No ano anterior, o poder de compra das famílias portuguesas correspondia a 86% da média comunitária, de acordo com o indicador que mede o consumo individual efetivo (AIC na sigla em inglês), expresso em paridades de poder de compra.

Para o Eurstat, este indicador é mais apropriado para aferir o bem estar das famílias, uma vez que engloba todos os bens e serviços consumidos, incluindo não apenas os que o agregados compram diretamente, mas todos os serviços fornecidos pelo governo, como educação e saúde.

Luxemburgo, Alemanha e Dinamarca no topo

O Luxemburgo mantém a liderança da lista em 2020, com um consumo individual efetivo 31% acima da média europeia, seguido pela Alemanha (23%) e pela Dinamarca (21%). Já a Holanda, , Áustria, Finlândia, Bélgica, Suécia e França registaram níveis de AIC per capita entre 5% e 20% acima da média da UE.

Na Noruega, Islândia e Suíça, os três países que pertencem à EFTA (Associação de Comércio Livre Europeia) mas que não fazem parte da UE a situação em termos de consumo das famílias é igualmente boa, com AIC acima da média de 28%, 24% e 23%, respetivamente.

O gabinete de estatísticas europeu nota que em treze Estados-membros, o AIC per capita situou-se entre a média da UE e 25% abaixo. No Chipre, em Itália, na Lituânia e na Irlanda, os níveis registados em 2020 situavam-se até menos 10% abaixo da média da UE, enquanto Espanha, República Checa, Portugal, Malta, Polónia e Eslovénia situavam-se entre 11% e 20% abaixo. Seguem-se a Roménia, a Estónia e a Grécia, com valores para este indicador entre os 21% e 25% abaixo da média registada no conjunto da UE.

Leste e candidatos muito longe

No fim da tabela, o gabinete de estatísticas comunitário coloca a Bulgária com um AIC 39% abaixo da média, precedida pela Croácia (33%) e a Hungria (31%).

Quanto aos países candidatos à adesão à União Europeia, a Turquia regista um AIC 28% abaixo da média europeia, seguindo-se Montenegro (39%), Sérvia (48%), Macedónia do Norte (57%). Entre os candidatos, a Albânia é o país que está mais distante da média europeia (60%).