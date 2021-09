Centeno deixa aviso: é o “momento ideal” para se conhecerem medidas para o fim das moratórias

Empresas obrigadas a pagar despesas do teletrabalho e a autorizar quem tem filhos até oito anos: as novas propostas dos partidos

“Estamos no momento - talvez - ideal” para se saberem quais as medidas que serão colocadas em cima da mesa para o período que se seguirá ao fim das moratórias nos créditos, agendado sobretudo para o fim de setembro próximo. Esta é a posição do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, deixada esta segunda-feira, 21 de junho, em Lisboa.

Para o antigo ministro das Finanças, é certo que a tomada de decisão terá sempre de “anteceder o debate orçamental”, já que os eventuais gastos com tais medidas terão de estar previstos. É em setembro que tem de haver apresentação pelo Governo da sua proposta de Orçamento do Estado, sendo que o calendário eleitoral, devido às autárquicas, pode mexer com os prazos da discussão orçamental.

De qualquer forma, Centeno frisou que não se podem tomar medidas sem uma “boa avaliação concreta e sectorial”. Sectores como o do alojamento e da restauração têm sofrido de forma mais dura o efeito económico da pandemia de covid-19, e o governador acredita que podem beneficiar de “apoio adicional”.

“Devemos olhar para o final de setembro e identificar os sectores em que a atividade económica ainda não recuperou face ao final de 2019 e, para esses sectores, prever medidas temporárias de apoio até ao reinício do pagamento da dívida. Tem de ser temporário, não pode envolver o Estado para além das obrigações de liquidez e deve permitir uma adaptação ao caso concreto que estivermos a viver nessa fase”, explanou Centeno.

Uma preocupação que existe é que as medidas transitórias “limitem os incentivos à manutenção da operação de empresas sem viabilidade económica”, segundo o relatório de estabilidade financeira do Banco de Portugal, divulgado esta segunda-feira.

O Governo já deu a entender que pretende que as empresas possam ser beneficiadas com instrumentos de quase-capital e capital - por via do Banco de Fomento -, mas até agora nada há de concreto.

Em conferência de imprensa na sede do supervisor, em Lisboa, Centeno defendeu, contudo, que tem sido possível tomar medidas “de forma atempada”, e que tem permitido aos agentes económicos adaptarem-se.

No que diz respeito aos particulares, as moratórias que já terminaram ao longo deste ano (as privadas) desencadearam um “incremento muito residual do incumprimento”: “apenas 0.5% do montante dos contratos de crédito hipotecário que foram abrangidos pela moratória da Associação Portuguesa de Bancos registou crédito vencido pelo menos um mês”.

Mas o risco de insolvências de empresas está em cima da mesa e pode ameaçar a estabilidade financeira. Foi neste relatório que o Banco de Portugal alertou para a possível sobrevalorização dos preços das casas.