Dia Mundial do Vento: Cinco perguntas e respostas sobre a energia eólica em Portugal

O Dia Mundial do Vento, que se vem assinalando a 15 de Junho de cada ano, coincide, esta terça-feira, com um período de fraco recurso eólico. Ao início desta tarde, pelas 15h, estava em uso menos de 3% da capacidade instalada dos parques eólicos em Portugal. É um dos mais importantes recursos renováveis no país, mas a sua intermitência é um desafio para a gestão do nosso sistema elétrico. Deixamos cinco perguntas e outras tantas respostas sobre o tema.

Qual a importância das eólicas no nosso consumo de eletricidade?

Nos últimos anos as eólicas têm gerado aproximadamente um quarto da eletricidade consumida em Portugal. Em 2020 a energia eólica abasteceu 25% do consumo, depois de em 2019 ter contribuído com cerca de 26%. É a segunda maior fonte de eletricidade renovável, a seguir à energia hídrica. O contributo da eólica cresceu bastante ao longo dos últimos 15 anos, mas esse crescimento praticamente parou nos anos mais recentes, já que a maior parte dos locais com melhor recurso eólico já estão ocupados e a atenção dos investidores tem-se virado para outros ativos com elevado potencial de negócio, como as centrais solares.

Como se posiciona Portugal na Europa?

Portugal é o nono país da União Europeia com mais capacidade eólica instalada (cerca de 5,5 gigawatts), atrás da Alemanha (líder, com 62,6 GW), Espanha (27,3 GW), França (17,9 GW) e ainda Itália, Suécia, Holanda, Polónia e Dinamarca, segundo os dados da associação europeia das empresas eólicas, a Wind Europe. Mas em termos de contributo da eólica para a produção de eletricidade Portugal ocupa a quarta posição (25%), apenas atrás da Dinamarca (48%), Irlanda (38%) e Alemanha (27%). A média da União Europeia é de 15%.

Quanto custa a energia eólica em Portugal?

Esta é uma das questões mais polémicas em torno das renováveis, sobretudo porque ao longo dos últimos 15 anos o crescimento das eólicas beneficiou da concessão de tarifas garantidas a estes produtores, com níveis de remuneração substancialmente superiores ao preço médio da eletricidade no mercado grossista.

Contudo, a comparação direta das tarifas garantidas às eólicas com o preço grossista acarreta um problema: é que o preço grossista que é negociado diariamente no mercado ibérico é ele mesmo influenciado de forma significativa pela existência de mais ou menos vento num dado período; com mais energia eólica a entrar na rede elétrica o preço de mercado tende a cair (aumentando o sobrecusto das tarifas garantidas); com menos eólica no sistema o preço de mercado tende a subir porque o sistema elétrico precisa de recorrer a outras fontes, como as centrais a gás natural, que vão cobrar mais caro quando são chamadas a produzir (e isso diminui o sobrecusto das tarifas garantidas, ou até torna as eólicas mais baratas em alguns momentos, como tem acontecido nos últimos dias).

Dito isto, o custo médio dos produtores eólicos que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) estimou para 2021 foi de 84 euros por megawatt hora (MWh). É um preço que está acima da previsão de preço grossista para este ano de 49,5 euros por MWh, que a ERSE entretanto já reviu para 61,85 euros por MWh. A 84 euros por MWh a eólica corresponde a 8,4 cêntimos por cada kilowatt hora (kWh) que consumimos nas nossas casas (e que segundo o Eurostat apresenta um preço final, para clientes domésticos, em torno dos 21 cêntimos, incluindo impostos).

Vale a pena notar ainda que no corrente mês de junho tem havido vários dias em que o preço médio do mercado ibérico se situou acima daquele patamar de 84 euros, o que significa que nestes dias a (pouca) produção eólica em Portugal saiu mais barata ao sistema elétrico (e aos seus consumidores) do que cada MWh de energia transacionada em mercado (com remunerações especialmente altas ditadas pelo recurso a centrais a gás natural e hidroelétricas). Para esta quarta-feira, 16 de junho, o preço médio do mercado ibérico é de quase 95 euros por MWh.

Por unidade de energia produzida, a eólica não é a fonte de eletricidade mais cara entre os produtores que ainda têm remuneração garantida (produção em regime especial, ou PRE). Segundo a ERSE, as centrais a biomassa são, em média, remuneradas a 119 euros por MWh, e as fotovoltaicas a 169 euros por MWh.

Quais são os maiores produtores?

Os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) indicam que os quase 5,5 GW eólicos existentes em Portugal estão distribuídos por 263 parques eólicos, num total de 2779 aerogeradores, que em média estão a produzir energia 2355 horas por ano (ou seja, 27% do ano). A EDP Renováveis é o maior operador, com 1248 megawatts (MW) em funcionamento. O segundo maior produtor é a Finerge, também com mais de 1000 MW instalados. O terceiro operador é a Iberwind, com mais de 700 MW em operação.

Que desenvolvimento futuro se espera para as eólicas?

Em Portugal a instalação de nova capacidade eólica tem sido residual, já que a maior parte dos locais com melhores recursos eólicos já estão ocupados por parques em operação. Mas o país terá ainda algumas oportunidades de desenvolvimento futuro para esta fonte de energia.

Uma passa pelo reequipamento dos parques existentes: à medida que as turbinas mais antigas chegam ao fim do seu ciclo de vida poderão ser substituídas por outras mais modernas e potentes; o que permitirá (mantendo a potência de ligação à rede de um dado parque) diminuir o número de torres eólicas no território.

Uma outra oportunidade de negócio para as eólicas poderá ser o mar: as eólicas offshore em Portugal estão ainda em fase embrionária, com apenas um parque do consórcio Windplus a funcionar em fase pré-comercial ao largo de Viana do Castelo. O facto de a costa portuguesa apresentar um acentuado declive torna inviável desenvolver no “offshore” português parques com soluções de fixação mais baratas e massificadas (como as usadas em águas pouco profundas nos mares do Norte da Europa), obrigando a recorrer a tecnologias de eólicas flutuantes, que, não estando totalmente maduras, ainda apresentam custos pouco competitivos face a outras fontes de energias renováveis.