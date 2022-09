É lançada a Farol, aceleradora para startups que lutam contra a escravatura moderna

Numa altura em que vários casos de exploração laboral na agricultura em Portugal vieram a lume, é lançada esta segunda-feira a Farol. A aceleradora – que integra o Pacto Global das Nações Unidas (ONU) – é a primeira concebida para apoiar soluções tecnológicas que ajudem a mitigar e a reduzir a escravatura e o trabalho forçado dentro das cadeias de produção.

Impulsionada por organizações portuguesas e espanholas que usam a inovação ao serviço dos direitos humanos, a Farol está à procura de 15 startups tecnológicas para serem integradas num programa de aceleração de seis meses, cinco das quais provenientes de países em desenvolvimento. Concretamente, a Farol resulta de uma colaboração entre a consultora sediada no Porto Partnerships For Humanity, a consultora de inovação colaborativa sediada em Lisboa Beta-i e a Fundação Espanhola pelos Direitos Humanos, com sede em Madrid. O programa é ainda apoiado pelo Governo através da iniciativa Portugal Inovação Social, financiada pelo Fundo Social Europeu.

As startups podem estar em fase de pré-lançamento ou em fase inicial. Mas podem também ser projetos de organizações não-governamentais (ONG) e organizações que trabalham com blockchain, inteligência artificial, machine learning, processamento de linguagem natural, reconhecimento de imagem, big data, geolocalização e tecnologias de big data.

O programa vai dividir-se em duas vertentes. A primeira passa por apoiar startups tecnológicas motivadas em fase inicial de desenvolvimento de produto; posteriormente, ir-se-á apoiar startups com um produto final e com clientes que queiram acrescentar aos seus objetivos a redução da escravatura moderna. As startups receberão sessões de mentoria e terão acesso a um programa de conferências, que inclui especialistas e representantes de diversas organizações e marcas. As candidaturas podem ser realizadas até 31 de agosto através do site oficial da Farol.

O objetivo é “aumentar a transparência nas cadeias de produção”, de modo a “acabar com o abuso laboral” e “retirar as pessoas da armadilha da pobreza”, diz Daniela Coutinho, cofundadora da Farol. Já o outro fundador, Raúl Celda, sublinha que “a tecnologia está numa posição única” para ser usada “em prol dos Direitos Humanos e na concretização de mudanças sociais”.

O projeto ganha particular relevância num contexto em que existem, hoje, “mais pessoas escravizadas do que em qualquer outro momento da história”, nota a empresa em comunicado, referindo-se a pessoas que trabalham nas cadeias de produção e fornecimento global nos sectores da agricultura, mineração, pesca, linhas de montagem, construção, processamento de alimentos, manufatura e serviços domésticos.

Na verdade, a nível mundial existem cerca de 40,3 milhões de pessoas a viver sob alguma forma de escravatura – e mais de metade em trabalho forçado, ou seja, a trabalhar contra a sua vontade, sob intimidação ou coerção.