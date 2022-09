Produção de baterias lança nova corrida aos minérios

Depois das redes de telecomunicações e dos chips, a presidência dos EUA decidiu avançar com uma nova política de armazenamento de minérios com vista a reduzir a dependência face a outros países no que toca ao fabrico de baterias para carros elétricos. A estratégia pode ser encarada como uma reação à liderança alcançada pela China na acumulação de metais raros, mas também funciona como um pilar de suporte para o programa que a presidência de Joe Biden pôs em marcha com o objetivo de aumentar a produção de carros elétricos — e em especial de baterias que, além do lítio, recorrem a outros minérios cada vez mais procurados pela indústria da eletrónica.

Um relatório encomendado pela Casa Branca sugere um reforço da capacidade dos EUA para a extração e processamento de minérios úteis para a produção de baterias, mas pretende expandir o raio de ação além-fronteiras. “Os EUA não podem nem precisam de extrair e processar todos os materiais das baterias dentro do país”, refere o relatório, para depois propor à administração Biden parcerias com países aliados para a “expansão da produção global e das garantias de segurança das cadeias de fornecimento”.