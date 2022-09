Dona do Multibanco avalia adesão ao IVAucher

A dona da rede Multibanco está disponível para vir a avaliar a adesão ao IVAucher, o que facilitaria a obtenção dos benefícios do programa que pretende estimular o consumo no país. É a primeira vez que a SIBS assume esta posição desde que a iniciativa foi iniciada, a 1 de junho — e na qual não teve nenhum papel até aqui, já que a sua implementação ficou a cargo da Pagaqui. Esta pequena empresa de pagamentos, que agora integra o grupo britânico SaltPay, tem-se reunido com vários operadores, mas defende que o sucesso da solução que criou não depende da integração de terceiros.

“Apesar de a SIBS ter optado por não participar no concurso público para a aquisição de serviços de processamento de comparticipação de pagamentos eletrónicos com cartões bancários realizado pela Autoridade Tributária, reuniu [sexta-feira, 4 de junho] com a empresa vencedora deste projeto, a pedido da mesma, demonstrando a sua disponibilidade para ava­liar como pode contribuir para o sucesso do programa IVAucher”, foi a resposta dada ao Expresso pela SIBS, mas deixando duas ressalvas: teve apenas um “conhecimento genérico da solução criada para a implementação desta iniciativa governamental” e a reunião ocorreu dia 4 de junho, já dias depois de lançado o programa.